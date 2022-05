Lulù ritrova il sorriso con lui: Manuel Bortuzzo ormai è acqua passata | Lo conosce tutta Italia (Di domenica 15 maggio 2022) La princess etiope sembra aver finalmente messo una pietra sopra alla relazione sentimentale naufragata con Manuel Bortuzzo. Ecco i dettagli L’ospitata di Manuel in occasione di una recente puntata della quarantesima edizione del “Maurizio Costanzo Show” ha sollevato una marea di polemiche. Il discorso avuto luogo tra l’ex gieffino e il famoso conduttore televisivo è stato additato da molti come “maschilista” e “misogino”. Né il padrone di casa né l’ospite hanno mostrato quel tipo di sensibilità che invece i fan di Lulù avrebbero gradito. Come ben sappiamo, la Selassié ha sofferto parecchio dopo la burrascosa rottura con Bortuzzo. Di questo ne ha parlato anche sua sorella, la quale ha confessato che per un periodo Lulù è stata davvero giù di morale, al punto da ... Leggi su howtodofor (Di domenica 15 maggio 2022) La princess etiope sembra aver finalmente messo una pietra sopra alla relazione sentimentale naufragata con. Ecco i dettagli L’ospitata diin occasione di una recente puntata della quarantesima edizione del “Maurizio Costanzo Show” ha sollevato una marea di polemiche. Il discorso avuto luogo tra l’ex gieffino e il famoso conduttore televisivo è stato additato da molti come “maschilista” e “misogino”. Né il padrone di casa né l’ospite hanno mostrato quel tipo di sensibilità che invece i fan diavrebbero gradito. Come ben sappiamo, la Selassié ha sofferto parecchio dopo la burrascosa rottura con. Di questo ne ha parlato anche sua sorella, la quale ha confessato che per un periodoè stata davvero giù di morale, al punto da ...

Advertising

infoitcultura : Lulù ritrova il sorriso con lui: Manuel Bortuzzo ormai è acqua passata | Lo conosce tutta Italia - _0189864274021 : @WittyTV Trovo vergognoso tutto, il conduttore , il pubblico, senza poi parlare di Manuel , per me una persona pess… - SimoSimopolli40 : @onordelvero2 @lulu_selassie Insegnamento visto il curriculum che si ritrova e invece....Sono solo piccoli .Sono il… - decadenzaera : le tre fan in croce che si ritrova merduel (perché letteralmente sono solo tre di cui due la stessa persona) mi pos… -

Io e Lulù, la recensione: Channing Tatum in un road movie imperfetto ma con tanto cuore Stufo della vita che invece si ritrova a condurre sembra avere un'opportunità a patto che riesca a completare una semplice quanto bizzarra missione: scortare Lulù, un cane dell'esercito, al funerale ... Martina Rossi e Federica Pizzi, ex Manuel Bortuzzo/ Un ritorno di fiamma Sui social Entrambe hanno in comune una caratteristica che si ritrova nella personalità dell'ex concorrente ... che però negli ultimi tempi sta facendo parlare per via della rottura con Lulù Selassiè dopo l'... Stufo della vita che invece sia condurre sembra avere un'opportunità a patto che riesca a completare una semplice quanto bizzarra missione: scortare, un cane dell'esercito, al funerale ...Entrambe hanno in comune una caratteristica che sinella personalità dell'ex concorrente ... che però negli ultimi tempi sta facendo parlare per via della rottura conSelassiè dopo l'...