LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Pozzovivo immenso, Nibali guadagna 15 posizioni in classifica! Bravo Fortunato (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 DOMENICO Pozzovivo: “POSSO FARE CLASSIFICA, LE GAMBE CI SONO” JUAN PEDRO LOPEZ: “CHIEDO SCUSA A OOMEN, GLI HO LANCIATO UNA BORRACCIA” 17.40 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete classifiche, cronaca, analisi, dichiarazioni, video, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro! Un saluto sportivo da Federico Militello. 17.35 Vincenzo Nibali è 13° in classifica generale a 3’04”, Lorenzo Fortunato 18° a 5’49”. 17.34 Niente da fare per Giulio Ciccone, staccatosi ancora prima di Yates: l’abruzzese non è in condizione dopo i malanni avuti in primavera, dovrà andare a caccia di una tappa, se ne avrà la forza. Oggi ha chiuso a 9’26”. 17.33 ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDOMENICO: “POSSO FARE CLASSIFICA, LE GAMBE CI SONO” JUAN PEDRO LOPEZ: “CHIEDO SCUSA A OOMEN, GLI HO LANCIATO UNA BORRACCIA” 17.40 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete classifiche, cronaca, analisi, dichiarazioni, video, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro! Un saluto sportivo da Federico Militello. 17.35 Vincenzoè 13° in classifica generale a 3’04”, Lorenzo18° a 5’49”. 17.34 Niente da fare per Giulio Ciccone, staccatosi ancora prima di Yates: l’abruzzese non è in condizione dopo i malanni avuti in primavera, dovrà andare a caccia di una tappa, se ne avrà la forza. Oggi ha chiuso a 9’26”. 17.33 ...

giroditalia : ??Monte Viggiano: 6,6 km at 9,1%. Max 15%. Live ?? - giroditalia : ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ??… - giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - Eurosport_IT : PARTE GIRO 360! ?? ?? Analizziamo la super-tappa del Blockhaus con @gregcapitano10, @Ricvanmagrene @lacicchine?? ?? L… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Ciclismo #Giro Grazie a un finale generoso #Lopez conserva la #magliarosa! Splendide prestazioni d… -