Insigne a fine gara: “Napoli è casa mia, tornerò in curva per la Juve” (Di domenica 15 maggio 2022) L’ultima di Insigne col Napoli a Fuorigrotta è un turbinio di emozioni: il ‘Maradona’ lo omaggia, lui : “Napoli è casa mia”. Napoli-Genoa è l’ultima (presenza numero 433) di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli al ‘Diego Armando Maradona’ prima del trasferimento a Toronto. L’affetto di Napoli è Insigne-mania è percepibile appena parcheggi e fai due passi nei paraggi dello stadio: centinaia di tifosi con addosso la 24 – azzurra o da trasferta che sia – bancarelle piene zeppe di magliette con nome e numero del capitano. Stadio tutto in piedi e saluto con Spalletti al rientro in panchina. La partita finisce 3-0, ma quella di Lorenzo continua: la poesia di Maurizio De Giovanni fa da cornice all’appendice del tributo di ... Leggi su napolipiu (Di domenica 15 maggio 2022) L’ultima dicola Fuorigrotta è un turbinio di emozioni: il ‘Maradona’ lo omaggia, lui : “mia”.-Genoa è l’ultima (presenza numero 433) di Lorenzocon la maglia delal ‘Diego Armando Maradona’ prima del trasferimento a Toronto. L’affetto di-mania è percepibile appena parcheggi e fai due passi nei paraggi dello stadio: centinaia di tifosi con addosso la 24 – azzurra o da trasferta che sia – bancarelle piene zeppe di magliette con nome e numero del capitano. Stadio tutto in piedi e saluto con Spalletti al rientro in panchina. La partita finisce 3-0, ma quella di Lorenzo continua: la poesia di Maurizio De Giovanni fa da cornice all’appendice del tributo di ...

