Advertising

ilcirotano : Indomabile Djokovic, 6 di nuovo Re di Roma: Tsitsipas si arrende in due set - -

La Gazzetta dello Sport

chiude così in due set 6 - 0 7 - 6 (5) salendo a quota 38 nel numero dei Masters 1000 conquistati in carriera, ovviamente record. Nole solleva il trofeo numero 6 su 12 finali al Foro Italico ...Un Vesely sicuro di sé e galvanizzato dal successo contro Novak, abilissimo a trascinare il match con al tie - break determinante con le unghie e con i denti, dominando peraltro l'interezza ... Indomabile Djokovic, 6 di nuovo Re di Roma: Tsitsipas si arrende in due set