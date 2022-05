Guerra Ucraina | Luca Steinmann dal Donbass dove i russi starebbero preparando un grande attacco

(Di domenica 15 maggio 2022) Continuano senza sosta gli arrivi di truppe per quella che potrebbe essere l'offensiva decisiva per prendere tutto il controllo della Regione del Lugansk

I militari ucraini asserragliati 'sono rassegnati e si preparando alla battaglia finale' dicono le mogli dei soldati. Secondo l'intelligence britannica ad oggi Mosca avrebbe perso un terzo delle ...Continuano senza sosta gli arrivi di truppe per quella che potrebbe essere l'offensiva decisiva per prendere tutto il controllo della Regione del Lugansk Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 81 L’Alta corte di giustizia di Londra ha stabilito che la banca doveva ricevere un maxi risarcimento da 735 milioni di sterline dagli ex vertici coinvolti. Ma si teme che i soldi possano finanziare la g ...La decisione di Vladimir Putin di invadere l’Ucraina ha convinto Svezia e Finlandia a rinunciare alla loro storica neutralità. Lo si era capito dalle tempistiche, con Helsinki che ha già presentato ri ...