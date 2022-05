Genoa, UFFICIALE la retrocessione in Serie B. L'ultima volta era nel 1995 (Di domenica 15 maggio 2022) Il Genoa retrocede dalla Serie A alla Serie B per la nona volta nella sua storia: la precedente era stata nel 1994/95 Leggi su calciomercato (Di domenica 15 maggio 2022) Ilretrocede dallaA allaB per la nonanella sua storia: la precedente era stata nel 1994/95

Advertising

Fantacalcio : Serie A, adesso è ufficiale: Genoa retrocesso e Sampdoria salva - LeBombeDiVlad : ?UFFICIALE – #Genoa in Serie B Verdetto definitivo anche per la squadra ligure dopo il #Venezia ?? #LBDV… - emminaaag : RT @Blucerchiando: Avete presente i sogni? Si realizzano stasera. Ufficiale: Sampdoria salva, Genoa in B. Buona estate 2022 sampdoriani!… - GiankarlinoP : RT @Blucerchiando: Avete presente i sogni? Si realizzano stasera. Ufficiale: Sampdoria salva, Genoa in B. Buona estate 2022 sampdoriani!… - 9091campioni : RT @Blucerchiando: Avete presente i sogni? Si realizzano stasera. Ufficiale: Sampdoria salva, Genoa in B. Buona estate 2022 sampdoriani!… -