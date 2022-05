Eurovision | vince l' Ucraina con i Kalush Orchestra

(Di domenica 15 maggio 2022) TORINO (ITALPRESS) – La bandl'Song Contest 2022 con “Stefania”. Al PalaOlimpico di Torino il pronostico della vigilia è stato rispettato: la band capitanata da Oleg Psiuk sale sul gradino più alto del podio. Quarti dopo il voto delle giurie, gli ucraini grazie al voto popolare che gli assegna 433 punti si aggiudicano il microfono di cristallo lasciando dietro il britannico Sam Ryder con “Space man”. Terza classificata la Spagna. L'Italia di Mahmood e Blanco chiude al sesto posto, uno in più di quello che occupava dopo il voto delle giurie. Un appello è stato lanciato da Oleg Psiuk, frontman dellaal termine della loro esibizione: “Vi chiedo per favore di aiutare l', Mariupol e Azovstal ...

Advertising

trash_italiano : L'UCRAINA VINCE L'EUROVISION SONG CONTEST 2022 #Eurovision #EscIta #Esc2022 - francescacheeks : Lei vince o ci va vicino. #Sweden #Eurovision ?? - chetempochefa : L’Ucraina vince l’#Eurovision Song Contest con i Kalush, che saranno nostri ospiti questa domenica a #CTCF da… - viaevis : RT @chetempochefa: L’Ucraina vince l’#Eurovision Song Contest con i Kalush, che saranno nostri ospiti questa domenica a #CTCF da @fabfazio… - amenta_martina : RT @trash_italiano: L'UCRAINA VINCE L'EUROVISION SONG CONTEST 2022 #Eurovision #EscIta #Esc2022 -

In attesa di capire se l'Ucraina potrà ospitare tra un anno l', il bilancio dice che gli ascolti (al netto della finale) sono stati ottimi, con uno zoccolo duro di cinque milioni e mezzo di ...... Zelensky: "Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l'Europa! L'anno prossimo l'Ucraina ospiterà l'!". E poi: "Per la terza volta nella sua storia. E credo, non ...(Adnkronos) – L’Ucraina vince l’Eurovision Song Contest 2022. La Kalush Orchestra con ‘Stefania’ ha ottenuto 631 voti, di cui ben 440 ricevuti con il televoto degli spettatori europei. All’Italia non ...Eurovision Song Contest 2022 ... “Un pezzo elegante, dal sapore retrò, avessi avuto la sua sensualità avrei vinto tre Oscar“, dice Malgioglio. 22.21: La cartolina di Varenna precede Nadir Rustamli, ...