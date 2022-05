Cagliari-Inter 1-3, Agostini: “Partita complicata contro una grande squadra” (Di domenica 15 maggio 2022) “È stata una Partita complicata contro una grande squadra. Dobbiamo ripartire dalle piccole cose positive, non è chiusa e dobbiamo ricaricarci per la prossima”. Questo il commento di Alessandro Agostini dopo la sconfitta del suo Cagliari contro l’Inter. Si complica la salvezza: “La gente allo stadio è stata rispettata, i ragazzi hanno dato tutto ma contro avversari così è veramente dura”, spiega. Poi sul suo lavoro: “Quando si ha poco tempo, si può cambiare poco. Bisogna lavorare a livello psicologico, sulla testa, per restituire tranquillità”, conclude a Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) “È stata unauna. Dobbiamo ripartire dalle piccole cose positive, non è chiusa e dobbiamo ricaricarci per la prossima”. Questo il commento di Alessandrodopo la sconfitta del suol’. Si complica la salvezza: “La gente allo stadio è stata rispettata, i ragazzi hanno dato tutto maavversari così è veramente dura”, spiega. Poi sul suo lavoro: “Quando si ha poco tempo, si può cambiare poco. Bisogna lavorare a livello psicologico, sulla testa, per restituire tranquillità”, conclude a Dazn. SportFace.

Inter : ?? | PARTENZA In viaggio verso Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - MatteoBarzaghi : Steven Zhang arrivato nel ritiro dell’Inter a Cagliari @SkySport #zhang @APaventi - Inter_en : ?? | DEPARTURE Off to Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - LIGIFootball : #SerieA FT: Cagliari 1-3 Inter Milan - Tuttologo7 : RT @ildpaa: Il Cagliari sta giocando come se fosse la 3 partita di campionato ahaha, ci fossimo noi e non l’Inter mangerebbero l’erba -