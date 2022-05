(Di domenica 15 maggio 2022) Per coloro che sono in possesso di alcuni requisiti c’è un’ottima notizia. Grazie ad unainfatti, non sarà necessarioilIn un momento di difficoltà economica per la maggior parte delle famiglie italiane, molte di queste saranno felici di apprendere la notizia di cui vi parliamo quest’oggi. Adesso più che mai è importante cercare di risparmiare in attesa che la situazione torni alla normalità, per questo è necessario in primo luogo limitare le spese superflue. A contribuire ad alimentare la preoccupazione dei cittadini italiani e non solo c’è anche il discorso legato alla guerra. Tutti speravano che il conflitto tra Russia ed Ucraina si risolvesse nel giro di poco tempo, magari evitando la morte di civili innocenti che nulla hanno a che fare con questo tipo di questioni. Purtroppo così non è ...

Carlo10309 : RT @Poiana46: Che strana magistratura: a Palermo perdono documenti che sarebbero utili alla difesa di Salvini, a Firenze, altri che riguard… - Methamorphose30 : @nakisady ogni anno rinnovano tipo bollo auto - zazoomblog : Bollo auto se avete questa cosa non lo dovete pagare: questa legge la conoscono pochissimi - #Bollo #avete #questa… - dedalocomo : RT @Poiana46: Che strana magistratura: a Palermo perdono documenti che sarebbero utili alla difesa di Salvini, a Firenze, altri che riguard… - Davide85577925 : @roseohara78 Non solo hai pure il bollo auto e assicurazione gratis. -

Lettura consigliata Quando non si potrebbero pagare il, l'IMU e tutte le cartelle esattoriali per il 2018 e 2019 con la nuova sanatoria Ricordiamo di leggere attentamente le avvertenze ...... si pensi a chi usa l'del defunto, a chi preleva dal suo conto corrente, a chi fa una voltura ... Le spese fisse da versare sono: due marche dada 16,00 euro, di cui una per la rinuncia e una ...Per coloro che sono in possesso di alcuni requisiti c'è un'ottima notizia. Grazie ad una legge infatti, non sarà necessario pagare il bollo ...Bologna, 14 maggio 2022 - Da lunedì 16 maggio via agli attesissimi incentivi per auto e moto non inquinanti con sconti che che possono arrivare fino a 5mila euro. Tutti pronti anche in Emilia Romagna ...