Verissimo: intervista esclusiva a Matteo Renzi (Di sabato 14 maggio 2022) Sabato 14 maggio, alle ore 16.30 per la prima volta a "Verissimo", non per parlare di politica, ma per un racconto personale, sarà ospite il leader di Italia Viva Matteo Renzi. In studio Raoul Bova, in partenza il 18 maggio su Canale 5 con la fiction "Giustizia per tutti" e l'ex concorrente di "Grande Fratello Vip" Lulu' Selassiè, per raccontare la sua verità sulla fine della storia d'amore con Manuel Bortuzzo.intervista padre-figlio per Jeremias e Gustavo Rodriguez. E ancora, spazio ad "Amici" con l'ultimo eliminato in semifinale: il ballerino Dario e a Cristina Chiabotto, a breve mamma per la seconda volta. Domenica 15 maggio, alle ore 16.30, nuovo appuntamento con "Verissimo le storie", le interviste più emozionanti realizzate da Silvia Toffanin. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

