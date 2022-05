Strage a Buffalo, spara in supermercato: almeno 10 morti (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – almeno 10 morti a Buffalo, negli Usa, nella Strage compiuta da un uomo che ha aperto il fuoco in un supermercato. L’autore della Strage è stato arrestato dalla polizia, come riferisce il Buffalo News. L’autore della Strage sarebbe un giovane bianco di 18 anni, ha riferito il commissario della polizia locale Joseph Gramaglia, confermando che quanto accaduto è stato trasmesso dall’omicida in diretta streaming sulla piattaforma ‘Twitch’. Secondo i media americani, il giovane è entrato nel supermarket su Jefferson Avenue, in un quartiere prevalentemente abitato da afro-americani, a circa 5 km a nord del centro cittadino, e ha aperto il fuoco. Un testimone, arrivato sul luogo poco dopo la sparatoria, ha riferito che ... Leggi su ildenaro (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) –10, negli Usa, nellacompiuta da un uomo che ha aperto il fuoco in un. L’autore dellaè stato arrestato dalla polizia, come riferisce ilNews. L’autore dellasarebbe un giovane bianco di 18 anni, ha riferito il commissario della polizia locale Joseph Gramaglia, confermando che quanto accaduto è stato trasmesso dall’omicida in diretta streaming sulla piattaforma ‘Twitch’. Secondo i media americani, il giovane è entrato nel supermarket su Jefferson Avenue, in un quartiere prevalentemente abitato da afro-americani, a circa 5 km a nord del centro cittadino, e ha aperto il fuoco. Un testimone, arrivato sul luogo poco dopo latoria, ha riferito che ...

