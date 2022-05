Salernitana | a Empoli finisce 1-1 | Perotti fallisce il rigore della vittoria

(Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuticon le lacrime di Diegoil match tra. I granata non vanno oltre l’1-1 al Castellani, portano a casa un altro punto prezioso per l’obiettivo salvezza ma falliscono l’appuntamento con laa causa delsbagliato dall’argentino a sette minuti dal termine. Gara bella e divertente, con tantissime occasioni da una parte e dall’altra e un esito imprevedibile fino all’ultimo istante. Dopo un minuto c’è già la prima occasione di marca empolese con Cutrone che a tu per tu con Sepe calcia centralmente e si fa bloccare la conclusione. Al 7? si fanno vedere i granata con Djuric che colpisce verso la porta di Vicario. Il portiere è battuto, ma Parisi salva sulla linea e sventa la minaccia. Passa ...

Lafa un altro piccolo passo verso la salvezza pareggiando 1 - 1 contro l', gol di Cutrone e Bonazzoli, e salendo a 31 punti. Ora tocca al Genoa in casa del Napoli e al ...Lotta retroscessione, arriva il primo verdetto della stagione: il Venezia è matematicamente retrocesso in Serie B Il pareggio traconsegna il primo verdetto della stagione per quanto riguarda la zona retrocessione. Il Venezia, dopo un solo anno in massima serie, fa subito ritorno in B. Con sei punti di ...Empoli, 14 maggio 2022 - Empoli e Salernitana si sono affrontate nel primo anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Toscani e campani si sono fermati a vicenda sull'1-1: al gol di Cutrone ...