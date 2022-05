Roma, non bastano 46 tiri contro il Venezia in dieci uomini: all’Olimpico termina 1-1 (Di sabato 14 maggio 2022) Roma Venezia – Per la Roma non basta l’assedio e quota 46 tiri contro il Venezia, all’Olimpico i giallorossi non vanno oltre l’1-1 e frenano la rincorsa all’Europa League. Nuovo record stagionale della Roma che ha superato la gara contro lo Spezia: in quell’occasione le conclusioni verso la porta erano 31. Il Venezia passa in vantaggio grazie al gol lampo di Okereke dopo soltanto 48?. Si tratta del gol più veloce dei ‘lagunari’ in campionato. Il nigeriano lasciò il segno anche nella gara d’andata, firmando il gol vittoria contro la Roma. Un intervento folle di Kiyine, costringe il Venezia a restare in dieci uomini per ben 58?. La ... Leggi su seriea24 (Di sabato 14 maggio 2022)– Per lanon basta l’assedio e quota 46ili giallorossi non vanno oltre l’1-1 e frenano la rincorsa all’Europa League. Nuovo record stagionale dellache ha superato la garalo Spezia: in quell’occasione le conclusioni verso la porta erano 31. Ilpassa in vantaggio grazie al gol lampo di Okereke dopo soltanto 48?. Si tratta del gol più veloce dei ‘lagunari’ in campionato. Il nigeriano lasciò il segno anche nella gara d’andata, firmando il gol vittoriala. Un intervento folle di Kiyine, costringe ila restare inper ben 58?. La ...

