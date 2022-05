Lupo Nole ha fame e sbrana Auger - Aliassime. E' la vittoria n.999

(Di sabato 14 maggio 2022) Ha una gran voglia di giocare, il Djoker. Si è autoinflitto lunghi mesi di inattività, causa la scelta di non vaccinarsi contro il Covid (che gli ha impedito già a inizio anno di entrare in Australia ...

