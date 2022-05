Lecce Strefezza, è corsa tra tre club di A per l’esterno: le ultime (Di sabato 14 maggio 2022) Non sono passate inosservate le prestazioni dell’esterno Strefezza del Lecce: tre club di A si sono messi sulle tracce del brasiliano Non sono passate inosservate le prestazioni dell’esterno Strefezza del Lecce: tre club di A si sono messi sulle tracce del brasiliano. La Fiorentina, il Sassuolo e il Torino avrebbero messo gli occhi sull’esterno autore di 14 reti in Serie B. Vagnati lo conosce bene dai tempi della SPAL e lo vorrebbe riportare in granata. Corvino l’ha pagato 550 mila euro e sicuramente non vuole svenderlo. La sua valutazione è di 7 milioni circa, cifra alta ma che può essere smussata. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) Non sono passate inosservate le prestazioni deldel: tredi A si sono messi sulle tracce del brasiliano Non sono passate inosservate le prestazioni deldel: tredi A si sono messi sulle tracce del brasiliano. La Fiorentina, il Sassuolo e il Torino avrebbero messo gli occhi sulautore di 14 reti in Serie B. Vagnati lo conosce bene dai tempi della SPAL e lo vorrebbe riportare in granata. Corvino l’ha pagato 550 mila euro e sicuramente non vuole svenderlo. La sua valutazione è di 7 milioni circa, cifra alta ma che può essere smussata. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

