“Il Napoli controlla Osimhen” | il nigeriano sbotta sui social e smentisce tutto!

(Di sabato 14 maggio 2022) Nelle ultime ore La Repubblica aveva lanciato la notizia che ilconoscesse le password dei vari profilidi Victor. Secondo il quotidiano tutto ciò farebbe parte degli accordi sui diritti d’immagine dell’attaccante, firmati al suo arrivo nell’estate 2020. Secondo questi accordi, ilavrebbe anche diritto a postare tramite i profili ufficiali dell’attaccante., Victor(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images) Notizia però prontamente smentita pochi minuti fa dallo stesso, sul proprio profilo Twitter. Il 23enne non si è voluto dilungare, scrivendo semplicemente: “Notizie false”. Di seguito il Tweet: notizie false ...

