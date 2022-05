I Santi di Sabato 14 Maggio 2022

(Di sabato 14 maggio 2022) San MATTIA Apostolo – Festa sec. IDi Mattia si parla nel primo capitolo degli Atti degli apostoli, quando viene chiamato a ricomporre il numero di dodici, sostituendo Giuda Iscariota. Viene scelto con un sorteggio, attraverso il quale la preferenze divina cade su di lui e non sull’altro candidato – tra quelli che erano stati discepoli di Cristo sin dal Battesimo sul Giordano -, Giuseppe, detto Barsabba. Dopo Pentecoste, Mattia inizia a predicare, ma non si hanno più notizie su di lui. La tradizione ha tramandato l’immagine di un uomo anziano…www.ebeati.it/dettaglio/21050FELICE E FORTUNATO Martiri di Aquileia Già in S. Cromazio, i due martiri sono ricordati come ‘ornamento’ della città di Aquileia per i loro glorioso martirio. Ai dueera dedicata una basilica aquileiese, sorta fra il IV e V secolo, a sud della ...

Sabato 14 la festa dei santi martiri Vittore e Corona

Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei, ed è aperta al pubblico da14 maggio, vigilia della canonizzazione di Cèsar de Bus. 'La parola 'mostrare' significa ...Per questo abbiamo indetto un'assemblea pubblica che si terrà21 maggio alle 18:45 nei locali della parrocchia deiAngeli Custodi in via Lago di Posta. Invitiamo a partecipare residenti, ... Santi, beati e ricorrenze di oggi, sabato 14 maggio: San Mattia apostolo e Santa Maria Domenica Mazzarello Sabato 14 maggio, alle 21, la chiesa di Sant’Antonio di via Leardi ospiterà una serata dedicata alla musica di Gustav Mahler. “Resurrezione” nasce dalla collaborazione tra “Cantiere Speranza” e Centro ...Dopo 20 anni esatti la Sagra Musicale Lucchese torna nella Chiesa abbaziale dei Santi Pietro e Paolo, duomo di Castelnuovo di Garfagnana, con un nuovo concerto di musiche per organo.