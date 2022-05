Giro d’Italia 2022, classifica generale aggiornata dopo ottava tappa: Lopez resta in rosa, bene Martin (Di sabato 14 maggio 2022) La classifica generale del Giro d’Italia 2022 aggiornata dopo l’ottava tappa, la Napoli-Napoli di 153 chilometri. La maglia rosa resta sulle spalle dello spagnolo Juan Pedro Lopez Perez, che si difende controllando la fuga che però consente a Guillaume Martin di risalire fino al quarto posto. Importante anche il piazzamento dell’ormai non più sorprendente Biniam Girmay, che chiude quinto e in questo modo accorcia su Demare nella classifica a punti. Il tutto alla vigilia del tappone abruzzese sul Blockhaus. classifica E ORDINE DI ARRIVO ottava tappa Giro d’Italia: ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Ladell’, la Napoli-Napoli di 153 chilometri. La magliasulle spalle dello spagnolo Juan PedroPerez, che si difende controllando la fuga che però consente a Guillaumedi risalire fino al quarto posto. Importante anche il piazzamento dell’ormai non più sorprendente Biniam Girmay, che chiude quinto e in questo modo accorcia su Demare nellaa punti. Il tutto alla vigilia del tappone abruzzese sul Blockhaus.E ORDINE DI ARRIVO: ...

