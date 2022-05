Genoa, Blessin: “Col Napoli dobbiamo andare oltre il nostro limite” (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – “dobbiamo raggiungere il nostro limite di intensità e andare oltre. La chiave sarà di come noi vogliamo giocare con intensità. i sono tantissime possibilità di risultati, non vale la pena concentrarsi su queste cose ma dobbiamo pensare a noi stessi. dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per poter vincere“. Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Il tecnico tedesco ha annunciato un forfait: “Nell’ultima partita non solo chi ha iniziato ma chi è entrato come Yeboah, Frendrup, Ekuban ha portato vitalità nella fase offensiva. Ha portato più pericolosità ed è questo l’importante. I cambi sono stati positivi e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – “raggiungere ildi intensità e. La chiave sarà di come noi vogliamo giocare con intensità. i sono tantissime possibilità di risultati, non vale la pena concentrarsi su queste cose mapensare a noi stessi.avere l’atteggiamento giusto per poter vincere“. Alexander, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. Il tecnico tedesco ha annunciato un forfait: “Nell’ultima partita non solo chi ha iniziato ma chi è entrato come Yeboah, Frendrup, Ekuban ha portato vitalità nella fase offensiva. Ha portato più pericolosità ed è questo l’importante. I cambi sono stati positivi e ...

