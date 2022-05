(Di sabato 14 maggio 2022) ROMA – “Dopo una fase di grande recupero nel dopoguerra, dagli anni 80 non sono stati fatti sostanziali progressi. Il Pil pro capite è al Sud il 55% di quello del. E’ un. Per conseguire tassi di crescita più robusti è cruciale imprimere una forte accelerazione all’economia del Mezzogiorno elatra le due aree del Paese”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele, nel corso del Forum ‘Verso Sud’. Il Pnrr è “un’opportunità nuova”, ma da solo non basta. Bisogna utilizzare tutti i fondi a disposizione e “saper spendere” le risorse, con una capacità “adeguata” di realizzare i progetti. Tra gli elementi diha citato la qualità dei servizi pubblici, ma anche la formazione dei giovani. “Nel ...

Advertising

IlModeratoreWeb : Mezzogiorno, Franco “Divario con il Nord enorme” - - Lopinionista : Franco: 'Divario Nord-Sud enorme, riavviare la convergenza' - zazoomblog : Mezzogiorno Franco “Divario con il Nord enorme” - #Mezzogiorno #Franco #“Divario #enorme” - cagliarilivemag : Mezzogiorno, Franco “Divario con il Nord enorme” - BQuest_SHIPsCo_ : RT @Italpress: Mezzogiorno, Franco “Divario con il Nord enorme” -

Il grosso delle spese del Piano e dell'impatto è davanti a noi" Non basta il Pnrr per ridurre iltra Nord e Sud. In sintesi il messaggio del ministro dell'Economia, Daniele, che ha ...Il responsabile del Tesoro ha parlato anche dell'enormeche ancora esiste tra nord e sud del ...SORRENTO (ITALPRESS) – “E’ fondamentale che la gestione dell’emergenza non ci faccia perdere di vista il problema principale della bassa crescita del nostro Paese: dobbiamo porre fine a un ventennio d ...Il ministro dell’economia Franco parla del divario tra Nord e Sud e la necessità di convergenza. Nel corso del Forum che si sta tenendo a Sorrento “Verso Sud”, il ministro dell’economia Daniele Franco ...