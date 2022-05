Dania Mondini, giornalista del Tg1: denuncia ex dirigenti Rai per aggressioni verbali (Di sabato 14 maggio 2022) La conduttrice del Tg1 Dania Mondini denuncia cinque dirigenti Rai. Dopo alcuni contrasti con i suoi superiori, la giornalista decide di dire no all’atteggiamento ostile ricevuto. Sono stati quindi indagati per stalking alcuni colleghi dirigenti, tra cui Filippo Gaudenzi (vicedirettore del Tg1) e Andrea Montanari, (direttore di Radio Rai 3). Si aggiungono Marco Betello, Piero Felice Damosso, e Costanza Crescimbeni. Il fatto risale al 2018, dove ricoprivano ruoli di vertice nel telegiornale della prima rete, del servizio pubblico nazionale. La notizia è stata resa nota dal quotidiano La Repubblica che ricostruisce la vicenda, secondo il racconto della cronista. Vi raccomandiamo... Braccialetto elettronico per gli stalker, ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 14 maggio 2022) La conduttrice del Tg1cinqueRai. Dopo alcuni contrasti con i suoi superiori, ladecide di dire no all’atteggiamento ostile ricevuto. Sono stati quindi indagati per stalking alcuni colleghi, tra cui Filippo Gaudenzi (vicedirettore del Tg1) e Andrea Montanari, (direttore di Radio Rai 3). Si aggiungono Marco Betello, Piero Felice Damosso, e Costanza Crescimbeni. Il fatto risale al 2018, dove ricoprivano ruoli di vertice nel telegiornale della prima rete, del servizio pubblico nazionale. La notizia è stata resa nota dal quotidiano La Repubblica che ricostruisce la vicenda, secondo il racconto della cronista. Vi raccomandiamo... Braccialetto elettronico per gli stalker, ...

