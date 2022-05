Confcommercio non invitata a conferenza su Stazione passeggeri a Pozzallo: rammarico (Di sabato 14 maggio 2022) Pozzallo – “Abbiamo appreso della conferenza dei servizi svoltasi al porto di Pozzallo per il potenziamento della fruibilità della Stazione passeggeri. Una struttura sempre di più aperta, dunque, alle opportunità che potranno arrivare dal turismo in transito e che potranno determinare una crescita oltre che per la città anche e soprattutto per il territorio provinciale. Proprio per questo motivo, perché si parla di flussi di visitatori, sembra strano che non sia stata sentita l’esigenza di invitare all’incontro la nostra associazione di categoria che, pure, da anni si batte per fare in modo che la Stazione passeggeri possa essere potenziata e che il porto funga sempre più da volano per favorire le presenze”. E’ il presidente provinciale ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 14 maggio 2022)– “Abbiamo appreso delladei servizi svoltasi al porto diper il potenziamento della fruibilità della. Una struttura sempre di più aperta, dunque, alle opportunità che potranno arrivare dal turismo in transito e che potranno determinare una crescita oltre che per la città anche e soprattutto per il territorio provinciale. Proprio per questo motivo, perché si parla di flussi di visitatori, sembra strano che non sia stata sentita l’esigenza di invitare all’incontro la nostra associazione di categoria che, pure, da anni si batte per fare in modo che lapossa essere potenziata e che il porto funga sempre più da volano per favorire le presenze”. E’ il presidente provinciale ...

