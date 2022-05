Benevento-Pisa, al via la prevendita: info e prezzi dei biglietti (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIl Benevento Calcio comunica, così come previsto dal Decreto Legge n°24 del 24 marzo 2022, che prevede l’eliminazione delle limitazioni in ordine alla capienza degli impianti sportivi all’aperto, che a partire dalle ore 16:00 di sabato 14 maggio 2022, e fino alle ore 20:30 (inizio gara) di martedì 17 maggio 2022, saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la semifinale Playoff (gara d’andata) Benevento-Pisa, in programma il giorno 17 maggio 2022 alle ore 20:30 allo Stadio Ciro Vigorito. La società, inoltre, precisa che a seguito dei lavori posti in essere dal Comune di Benevento nel settore tribuna coperta, i prezzi dei tagliandi (tariffa “INTERO”) delle file interessate subiranno delle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIlCalcio comunica, così come previsto dal Decreto Legge n°24 del 24 marzo 2022, che prevede l’eliminazione delle limitazioni in ordine alla capienza degli impianti sportivi all’aperto, che a partire dalle ore 16:00 di sabato 14 maggio 2022, e fino alle ore 20:30 (inizio gara) di martedì 17 maggio 2022, saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la semifinale Playoff (gara d’andata), in programma il giorno 17 maggio 2022 alle ore 20:30 allo Stadio Ciro Vigorito. La società, inoltre, precisa che a seguito dei lavori posti in essere dal Comune dinel settore tribuna coperta, idei tagliandi (tariffa “INTERO”) delle file interessate subiranno delle ...

