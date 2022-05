Bagni: «All’Inter stavo per dare un pugno al presidente Pellegrini. Il Napoli mi fece fuori in una notte» (Di sabato 14 maggio 2022) Il quotidiano Avvenire ha intervistato Salvatore Bagni autore del libro “Che vi siete persi…” scritto con Bruno Giordano. In questa intervista ripercorre la sua carriera, con passaggi ovviamente sul Napoli e su Maradona. Parla dell’Inter, andò via Bersellini e arrivò Rino Marchesi La mia fortuna. A Marchesi un giorno nel ritiro estivo gli venne l’idea di schierarmi mediano. «Ti va?», mi dice. Io accetto e di questo lo ringrazio ancora quando lo sento, ed è un piacere parlare con uno che di calcio ne sa tanto, ma soprattutto è sempre stato un uomo per bene, un saggio. La presunta combine di Genoa- Inter. C’hanno scritto pure un libro ( Non si fanno quelle cose a 5 minuti dalla fine!) – sorride – . Roba da matti, io so solo che su assist di Hansi Müller segnai il gol della vittoria, ma siccome non mi venne ad abbracciare nessuno dei miei compagni ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 14 maggio 2022) Il quotidiano Avvenire ha intervistato Salvatoreautore del libro “Che vi siete persi…” scritto con Bruno Giordano. In questa intervista ripercorre la sua carriera, con passaggi ovviamente sule su Maradona. Parla dell’Inter, andò via Bersellini e arrivò Rino Marchesi La mia fortuna. A Marchesi un giorno nel ritiro estivo gli venne l’idea di schierarmi mediano. «Ti va?», mi dice. Io accetto e di questo lo ringrazio ancora quando lo sento, ed è un piacere parlare con uno che di calcio ne sa tanto, ma soprattutto è sempre stato un uomo per bene, un saggio. La presunta combine di Genoa- Inter. C’hanno scritto pure un libro ( Non si fanno quelle cose a 5 minuti dalla fine!) – sorride – . Roba da matti, io so solo che su assist di Hansi Müller segnai il gol della vittoria, ma siccome non mi venne ad abbracciare nessuno dei miei compagni ...

