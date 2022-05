ATP Roma 2022, Novak Djokovic conquista la vittoria numero 1000 e approda in Finale! Ko Casper Ruud (Di sabato 14 maggio 2022) Missione compiuta per Novak Djokovic. Il campione serbo (n.1 del mondo) ha sconfitto il norvegese Casper Ruud (n.10 del ranking) e si è qualificato per la Finale degli Internazionali d’Italia 2022 a Roma. Con il punteggio di 6-4 6-3 Nole ha confermato i favori del pronostico, dimostrando di avere sempre di più una condizione fisica eccelsa in vista poi di quello che accadrà domani e dell’imminente Roland Garros. Per l’asso nativo di Belgrado si tratta della 1000ma vittoria da professionista, andando ad arricchire la sua straordinaria carriera di un altro dato impressionante. E, dunque, undicesima volta che Djokovic si qualifica per la Finale del Foro Italico e nel mirino c’è il terzo titolo. A impedirglielo ci proverà il greco Stefanos ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Missione compiuta per. Il campione serbo (n.1 del mondo) ha sconfitto il norvegese(n.10 del ranking) e si è qualificato per la Finale degli Internazionali d’Italia. Con il punteggio di 6-4 6-3 Nole ha confermato i favori del pronostico, dimostrando di avere sempre di più una condizione fisica eccelsa in vista poi di quello che accadrà domani e dell’imminente Roland Garros. Per l’asso nativo di Belgrado si tratta dellamada professionista, andando ad arricchire la sua straordinaria carriera di un altro dato impressionante. E, dunque, undicesima volta chesi qualifica per la Finale del Foro Italico e nel mirino c’è il terzo titolo. A impedirglielo ci proverà il greco Stefanos ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????????? di questi Djokovic! ???? Il ???????????? centra il traguardo delle 1000 vittorie in carriera, battendo Ruud in semif… - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSO! ?????? Fabio Fognini batte Dominic Thiem sul Centrale e conquista i sedicesimi di finale a Roma! ??????????… - TennisWorldit : Atp Roma - 1000 volte Djokovic. In finale la sfida con Tsitsipas - dokolenko : Millesima #ATP vittoria per @DjokerNole ?????????? #Roma #Nole1000 #AndiamooooNole ?????? - VerFa14 : RT @Eurosport_IT: ?????????? di questi Djokovic! ???? Il ???????????? centra il traguardo delle 1000 vittorie in carriera, battendo Ruud in semifinale… -