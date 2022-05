AEW | Kris Statlander sostituisce ufficialmente Hikaru Shida | sorpresa per l’ex amica Red Velvet

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 14 maggio 2022) Dopo aver saputo dell’assenza di(notizia che non è stata esente da polemiche) in vista dei quarti di finale dell’Owen Hart Foundation Tournament, i fan attendevano con ansia e curiosità il nome della performer che avrebbe sostituito la giapponese nel tabellone del torneo. Durante l’ultimo episodio di Rampage abbiamo avuto le risposte che cercavamo, ecco chi sarà l’avversaria di Red. Conto in sospeso tra due ex amiche Durante l’episodio di Rampage che si è tenuto nella notte di ieri abbiamo assistito ad un segmento che ha avuto come protagoniste Jade Cargill, le Baddies e Mark Sterling. Il gruppo capitanato dalla TBS Champion è stato introdotto da Tony Schiavone, il commentatore è stato chiamato in causa per svelare il nome della sostituta di. L’intenzione ...