(Di venerdì 13 maggio 2022)sono insulper avere Simeone: le offerte dalla Spagna per il Cholito Simeone ha fatto una stagione straordinaria con la maglia del. Uno dei tre tenori scaligeri e anche il suo futuro potrebbe essere in bilico. Le richieste per il Cholito sono diverse e arrivano soprattutto tra Spagna e Italia.su tutte sono inper l’attaccante. Gli iberici sono pronti a superare i 20 milioni, mentre gli azzurri si fermerebbero a 15-16 milioni. Sullo sfondo anche Villareal e Milan. Lo scrive L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CagliariNews24 : Futuro Simeone, forti interessi da Spagna e Italia: prima il riscatto da parte del Verona - CalcioNews24 : #Simeone conteso sul mercato: le ultime sul futuro del Cholito ?? - HellasLive : L’#HellasVerona riscatterà #Simeone. Il #Cholito piace a #Villareal, #Valencia, #Siviglia, Newcastle, #Napoli e… -

Calcio News 24

Napoli esono in pressing sulper avere Simeone: le offerte dalla Spagna per il Cholito Simeone ha fatto una stagione straordinaria con la maglia del. Uno dei tre tenori scaligeri e ......00 Venezia - Bologna 4 - 3 18:00 Salernitana - Cagliari 1 - 1 20:45- Milan 1 - 3 MOTORI - ...00 Getafe - Rayo Vallecano 0 - 0 16:15 Villarreal -1 - 1 18:30 Espanyol - Osasuna 1 - 1 21:... Verona, Siviglia e Napoli in pressing per Simoene: i dettagli Secondo L’Arena ci sarebbero da registrare l’interesse di Siviglia, Valencia e Villarreal Che il futuro di Giovanni Simeone sia sempre più distante da Verona ve l’abbiamo già raccontato, ma al momento ...Il motivo sarebbe la cifra troppo alta (dodici milioni) richiesta dai sardi e il fatto che, almeno per ora, in via Olanda non sarebbero pervenute offerte concrete che permetterebbero al club gialloblù ...