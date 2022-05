Ultime Notizie – Ucraina, Borrell: “Daremo a Kiev armi di cui ha bisogno” (Di venerdì 13 maggio 2022) ”La guerra continua” e come G7 ”forniremo all’Ucraina le armi di cui ha bisogno”. Lo ha detto il capo della politica estera dell’Unione europea Josep Borrell prima dell’avvio del vertice ministeriale dei G7 che si svolge a Weissenhaeuser Strand, in Germania. ‘‘Forniremo armi, carri armati, artiglieria pesante, munizioni… le cose di cui hanno bisogno”, ha dichiarato Borrell. E contemporaneamente ”continueremo a lavorare per l’isolamento internazionale della Russia”. Borrell ha spiegato che il G7 mostrerà un ”fronte unito per sostenere l’Ucraina. Sono sicuro che sarà questo il risultato di questo incontro”. Quanto alla dipendenza energetica da Mosca, ”ci vuole un accordo e un impeto politico” per ‘‘liberarci dalla dipendenza del gas ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) ”La guerra continua” e come G7 ”forniremo all’ledi cui ha”. Lo ha detto il capo della politica estera dell’Unione europea Josepprima dell’avvio del vertice ministeriale dei G7 che si svolge a Weissenhaeuser Strand, in Germania. ‘‘Forniremo, carri armati, artiglieria pesante, munizioni… le cose di cui hanno”, ha dichiarato. E contemporaneamente ”continueremo a lavorare per l’isolamento internazionale della Russia”.ha spiegato che il G7 mostrerà un ”fronte unito per sostenere l’. Sono sicuro che sarà questo il risultato di questo incontro”. Quanto alla dipendenza energetica da Mosca, ”ci vuole un accordo e un impeto politico” per ‘‘liberarci dalla dipendenza del gas ...

