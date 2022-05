Ultime Notizie – Energia, AIGET: “Decisione Corte Ue tutela mercato e consumatori da abusi posizione dominante” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Con un’attesa e importante Decisione in merito a quanto già sancito dall’Autorità Antitrust italiana riguardo a condotte abusive delle imprese dominanti nei confronti di concorrenti e consumatori nel mercato libero dell’Energia, la Corte di Giustizia dell’Ue ha autorevolmente ribadito ieri che, quando perde il monopolio legale che prima deteneva su di un mercato, un’impresa dominante deve astenersi, durante tutta la fase di liberalizzazione, dal ricorrere ai mezzi di cui disponeva in forza del suo precedente stato (e che per questo motivo non sono disponibili ai suoi concorrenti) al fine di conservare indebitamente una posizione dominante sul mercato liberalizzato”. Lo rende noto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) “Con un’attesa e importantein merito a quanto già sancito dall’Autorità Antitrust italiana riguardo a condotteve delle imprese dominanti nei confronti di concorrenti enellibero dell’, ladi Giustizia dell’Ue ha autorevolmente ribadito ieri che, quando perde il monopolio legale che prima deteneva su di un, un’impresadeve astenersi, durante tutta la fase di liberalizzazione, dal ricorrere ai mezzi di cui disponeva in forza del suo precedente stato (e che per questo motivo non sono disponibili ai suoi concorrenti) al fine di conservare indebitamente unasulliberalizzato”. Lo rende noto ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - fanpage : 'La Nato è un'alleanza difensiva, non offensiva. Non c'è alcun intento aggressivo in qualsiasi espansione della Nat… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - TuttoASRoma : AS ROMA Al termine della partita il club vuole ringraziARe i tifosi (SOCIAL) - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La professoressa Antonella Viola rassicura sull'efficacia dei #vaccini contro le #varianti -