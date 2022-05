Ultime Notizie – Covid, perdita di capelli per 1 su 3 dopo infezione (Di venerdì 13 maggio 2022) La perdita dei capelli. C’è anche questo tra i tanti problemi causati dal Covid-19, spesso trascurato nella fase acuta della malattia, ma che può protrarsi a lungo termine. Una persona su tre, tra quelle che hanno contratto il virus, presenta, infatti, questo disturbo e soffre di una forma più o meno grave di alopecia, a distanza di 2-3 mesi dall’infezione. A parlare dell’argomento, al congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime) aperto oggi a Roma, Alfredo Rossi, docente di dermatologia alll’Università di Roma Sapienza. L’infezione da Sars-Cov -2, spiega Rossi, “può provocare un massivo rilascio di citochine proinfiammatorie, che induce non solo una cospicua caduta di capelli (telogen effluvium), ma anche un’infiammazione che, in alcuni casi, può portare a una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Ladei. C’è anche questo tra i tanti problemi causati dal-19, spesso trascurato nella fase acuta della malattia, ma che può protrarsi a lungo termine. Una persona su tre, tra quelle che hanno contratto il virus, presenta, infatti, questo disturbo e soffre di una forma più o meno grave di alopecia, a distanza di 2-3 mesi dall’. A parlare dell’argomento, al congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime) aperto oggi a Roma, Alfredo Rossi, docente di dermatologia alll’Università di Roma Sapienza. L’da Sars-Cov -2, spiega Rossi, “può provocare un massivo rilascio di citochine proinfiammatorie, che induce non solo una cospicua caduta di(telogen effluvium), ma anche un’infiammazione che, in alcuni casi, può portare a una ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - fanpage : 'La Nato è un'alleanza difensiva, non offensiva. Non c'è alcun intento aggressivo in qualsiasi espansione della Nat… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Domenico1oo777 : RT @CaraStella15: La battuta di Costanzo su Lulù Selassiè fa infuriare i fan della principessa che hanno ragione - Ultime Notizie Flash RIS… - Annika593482531 : RT @pidioiscariota: Salerno in lutto per Mirella, mamma e insegnante: il cordoglio degli amici #vianantro ...professoressa -