Tom Hiddleston sarà ancora Loki. In arrivo la seconda stagione (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo il successo della prima stagione, Loki 2 inizierà presto le riprese. Dalla serie con protagonista Tom Hiddleston – che potete recuperare su Disney+ – abbiamo sentito per la prima volta parlare del Multiverso. La prima stagione è andata in onda dal 9 giugno al 14 luglio 2021 ed è composta da sei episodi. Tom Hiddleston riprenderà il suo ruolo come Dio dell'inganno in Loki 2. Nella serie è emersa per la prima volta la realtà del Multiverso portando in scena il personaggio di Loki sotto diverse forme, che vengono chiamate varianti. Ma con Loki si ha avuto l'opportunità di affrontare per la prima volta il tema della sessualità. In una recente intervista al Guardian, Tom Hiddleston ha parlato del coming out di Loki.

