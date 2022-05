Spalletti | ' Servono tifosi che ci rispettino | vogliamo un ambiente pulito'

Advertising

sportli26181512 : Spalletti: 'Servono tifosi che ci rispettino, non che accendano micce': Spalletti: 'Servono tifosi che ci rispettin… -

La contestazione, quello striscione ("Ti restituiamo la Panda ma vattene") sono inevitabilmente al centro della conferenza di Lucianoalla vigilia della gara con il Genoa. Lui prova a scherzarci su: "Se mi riportano la Panda Bisognerebbe vedere in che stato ce la ridanno, quanti chilometri hanno fatto, come sono le gomme..Con le partenze di Ospina e , il Napoli tiene viva la pista Luis Maximiano per regalare aun nuovo pacchetto di estremi difensori il prossimo anno. Il Granada (che sta già cercando sul ...Luciano Spalletti durante la conferenza stampa in vista del match Napoli-Genoa di domenica, ha confidato il suo stato d’animo riguardo la stagione appena trascorsa. Ormai lontani dalla lotta ...Luciano Spalletti parla a due giorni di Napoli-Genoa, sfida valida per la penultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022.