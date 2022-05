Sorpassa a velocità elevata la Polizia in autostrada. Alla guida un ragazzino di 14 anni (Di venerdì 13 maggio 2022) Un ragazzo di 14 anni è stato sorpreso Alla guida di un’automobile in autostrada A4, nel tratto tra Latisana e Portogruaro. Ai genitori che lo accompagnavano sono stati contestati la guida senza patente, la guida senza aver raggiunto la maggiore età, l’incauto affidamento del veicolo, con una sanzione amministrativa complessiva di quasi 4mila euro. A scoprire l’adolescente sarebbe stata una pattuglia della Polizia Stradale di Palmanova che si è vista Sorpassare da un veicolo a velocità molto elevata. Raggiungendola ed affiancandola, gli agenti hanno visto che Alla guida c’era un ragazzo che sembrava molto giovane. Per questo motivo hanno fatto fermare la macchina per un controllo ... Leggi su udine20 (Di venerdì 13 maggio 2022) Un ragazzo di 14è stato sorpresodi un’automobile inA4, nel tratto tra Latisana e Portogruaro. Ai genitori che lo accompagnavano sono stati contestati lasenza patente, lasenza aver raggiunto la maggiore età, l’incauto affidamento del veicolo, con una sanzione amministrativa complessiva di quasi 4mila euro. A scoprire l’adolescente sarebbe stata una pattuglia dellaStradale di Palmanova che si è vistare da un veicolo amolto. Raggiungendola ed affiancandola, gli agenti hanno visto chec’era un ragazzo che sembrava molto giovane. Per questo motivo hanno fatto fermare la macchina per un controllo ...

