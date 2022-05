Serie B 2021/2022, Lapadula elimina l’Ascoli: Benevento in semifinale playoff (Di venerdì 13 maggio 2022) Una rete di Lapadula stende l’Ascoli e permette al Benevento di festeggiare al Del Duca la qualificazione alla semifinale playoff di Serie B: sfiderà il Pisa. La partenza nel primo tempo è a ritmi altissimi. Dopo cinque secondi, Lapadula lamenta una gomitata ricevuta da Falasco: check velocissimo del var e niente di fatto. Dopo pochi istanti, la prima chance dei sanniti: punizione di Calò dalla destra, inserimento di Barba e tiro-cross che viene allontanato dalla difesa. La risposta, sempre in avvio, dell’Ascoli è affidata a Dionisi e Maistro che si muovono sulla sinistra e calciano: in entrambi i casi Paleari risponde presente. Al 32? l’Ascoli sfiora il vantaggio: cross dalla sinistra su punizione, Caligara di testa non trova la ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Una rete distendee permette aldi festeggiare al Del Duca la qualificazione alladiB: sfiderà il Pisa. La partenza nel primo tempo è a ritmi altissimi. Dopo cinque secondi,lamenta una gomitata ricevuta da Falasco: check velocissimo del var e niente di fatto. Dopo pochi istanti, la prima chance dei sanniti: punizione di Calò dalla destra, inserimento di Barba e tiro-cross che viene allontanato dalla difesa. La risposta, sempre in avvio, delè affidata a Dionisi e Maistro che si muovono sulla sinistra e calciano: in entrambi i casi Paleari risponde presente. Al 32?sfiora il vantaggio: cross dalla sinistra su punizione, Caligara di testa non trova la ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA, #Fantacalcio | Tutti i consigli sui difensori in vista della 37ª giornata. Chi schierare e chi evitare… - DiMarzio : #Fantacalcio | Tutti gli attaccanti della 37ª giornata di #SerieA divisi per fasce #ConsigliFantacalcio… - DiMarzio : #Fantacalcio | I centrocampisti low-cost da schierare nella 37ª giornata di #SerieA #ConsigliFantacalcio… - paperone84 : RT @VuNereBologna: Pajola, età 22: ??Coppa Italia LNP 2017 ??Campione d'Italia dilettanti 2016/17 ??Basketball Champions League 2018/19… - zazoomblog : Pisa-Benevento in tv: data orario e diretta streaming semifinale Playoff Serie B 2021-2022 - #Pisa-Benevento… -