Ragusa | 3 015 casi Covid | morta una donna di Modica

(Di venerdì 13 maggio 2022)– Sale di nuovo la curva dei contagi al viruse dei morti in provincia di. E’ quanto si evince dai dati forniti oggi, 13 maggio, dal bollettino dell’Asp di.I positivi in totale sono 3015 di cui 2977 si trovano in isolamento domiciliare, 25 ricoverati negli ospedali di, Vittoria e 13 nella RSA dell’ospedale Maria paterno Arezzo di.I guariti salgono a 88.189 mentre i morti sono saliti a 547. Unadi 79 anni di, vaccinata con 3 dosi, ènel reparto di Terapia Intensiva all’ospedale Giovanni Paolo II di.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 277.825 tamponi molecolari, 38.432 test sierologici, 843.306 test rapidi ...