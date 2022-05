Pomezia | entra nella sua auto ma trova un estraneo dentro | ladro di vetture in manette

(Di venerdì 13 maggio 2022)– I Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato una persona gravemente indiziata del reato di tentata rapina. Inè finito un uomo di 39 anni, con precedenti, sorpreso mentre tentava di impossessarsi di una macchina parcheggiata in un’area di via Pellico. Il proprietario, accortosi dell’uomo all’interno della suavettura, ha allertato il 112 e i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile disono immediatamente intervenuti bloccando il 39enne. Nell’vettura dell’arrestato, poco distante, i militari hanno poi rinvenuto guanti neri, un marsupio con vari attrezzi utili proprio ai furti die dei cavi per l’avviamento dei veicoli. L’arrestato, su disposizione dell’rità Giudiziaria, ...

