MotoGP, cambia il regolamento sul numero dei motori: uno in più per tutti già per la stagione 2022 (Di venerdì 13 maggio 2022) Novità importante per quanto riguarda il Mondiale MotoGP 2022. Con effetto immediato, infatti, cambia l’allocazione dei motori per l’intera stagione della classe regina. Il regolamento attuale consente ai costruttori che non godono delle concessioni di usare sette motori in totale, mentre chi gode delle concessioni può usarne nove. Questa regola era stata scritta quando il calendario era ancora provvisorio, mentre ora è ufficiale che vivremo 21 appuntamenti nel Mondiale 2022. Per questo motivo è stata apportata una modifica al regolamento: l’allocazione dei motori passa ad otto per quanto riguarda i costruttori senza concessioni, mentre quelli che ne godono ne avranno fino a dieci. C’è un “però”. L’ottavo e il decimo ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Novità importante per quanto riguarda il Mondiale. Con effetto immediato, infatti,l’allocazione deiper l’interadella classe regina. Ilattuale consente ai costruttori che non godono delle concessioni di usare settein totale, mentre chi gode delle concessioni può usarne nove. Questa regola era stata scritta quando il calendario era ancora provvisorio, mentre ora è ufficiale che vivremo 21 appuntamenti nel Mondiale. Per questo motivo è stata apportata una modifica al: l’allocazione deipassa ad otto per quanto riguarda i costruttori senza concessioni, mentre quelli che ne godono ne avranno fino a dieci. C’è un “però”. L’ottavo e il decimo ...

