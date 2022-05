Marcelo Pecci | il procuratore assassinato in viaggio di nozze che stava per diventare papà

Leggi su dilei

(Di venerdì 13 maggio 2022)è morto, è statomentre era indicon sua moglie, la donna con la qualecostruendo una famiglia. L’uomo, infatti,pere chissà se tutte quelle battaglie combattute orgogliosamente erano anche per suo figlio, per garantirgli una vita in un mondo migliore.ora non c’è più, non potrà abbracciare più sua moglie, non potrà vedere il suo bambino nascere. Eppure il suo nome continuerà a fare rumore. E non solo perché è statobrutalmente durante la sua luna di miele, ma perché la sua ultima indagine, forse la più grande mai condotta in Paraguay, aveva fatto emergere importanti relazioni tra i grandi ...