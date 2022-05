Måneskin | fuori il nuovo singolo Supermodel | domani live all’ESC 2022

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ipubblicano illo presenteranno dal vivo nella finale dell’Eurovision Song Contest, la band romana si è raccontata questo pomeriggio a RTL 102.5 I, fenomeno rock mondiale, tornano oggi con il, scritto a Los Angeles e prodotto dall’acclamato produttore Max Martin (The Weeknd, Coldplay, Lady Gaga) e dal suo team – ASCOLTA QUI. La band ha inoltre appena raggiunto quota 1 Miliardo di stream per la loro hit Beggin’. Il brano, dal sound tipicamente californiano e un groove modern rock contagioso, è la nuova, straordinaria prova di maturazione da parte di una band in inarrestabile evoluzione, che continua di volta in volta a definire una ...