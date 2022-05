Lockdown "senza ragioni"? Non proprio: cosa sta accadendo in Corea, indiscrezioni clamorose su Kim Jong-un (Di venerdì 13 maggio 2022) L'incubo del coronavirus arriva fino alla Corea del Nord. A pochi giorni dal Lockdown imposto da Kim Jong-un "senza spiegazioni", ecco che filtrano i dati della pandemia. Dati che danno una spiegazione chiarissima alla serrata: oltre 18mila contagi confermati, stando a quanto riferito dall'agenzia nordCoreana Yonhap citando l'organo di stampa ufficiale KCNA di Pyongyang. E considerata la ritrosia del regime a dare cifre realistiche sul Covid (e su tutto, in verità) si teme che la situazione sia ben peggiore. Ufficialmente, i morti sarebbero soltanto 6. Pyongyang poche ore fa ha rilevato il primo caso di variante BA.2 Omicron, nota anche come stealth Omicron. Kim Jong-un, come detto, ha convocato una riunione dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) L'incubo del coronavirus arriva fino alladel Nord. A pochi giorni dalimposto da Kim-un "spiegazioni", ecco che filtrano i dati della pandemia. Dati che danno una spiegazione chiarissima alla serrata: oltre 18mila contagi confermati, stando a quanto riferito dall'agenzia nordna Yonhap citando l'organo di stampa ufficiale KCNA di Pyongyang. E considerata la ritrosia del regime a dare cifre realistiche sul Covid (e su tutto, in verità) si teme che la situazione sia ben peggiore. Ufficialmente, i morti sarebbero soltanto 6. Pyongyang poche ore fa ha rilevato il primo caso di variante BA.2 Omicron, nota anche come stealth Omicron. Kim-un, come detto, ha convocato una riunione dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori ...

