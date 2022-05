Letizia di Spagna in spiaggia, muscoli impressionanti e scarpe in corda (Di venerdì 13 maggio 2022) Letizia di Spagna insieme a suo marito Felipe sono andati in visita nella regione di Las Hurdes, in occasione del centenario del viaggio di Re Alfonso XIII. Per l’occasione la Reina ha indossato un look molto estivo con tanto di scarpe di corda alla Kate Middleton e blusa sbracciata che mette in mostra i suoi muscoli incredibili. Dopo l’abito bicolore di Mango e dopo aver svelato gli addominali d’acciaio con l’abito fucsia dai tagli strategici, Letizia di Spagna scopre un’altra parte del suo corpo mostrando a tutti il suo fisico scolpito, frutto di duri allenamenti e una dieta equilibrata ma rigida che impone anche alle figlie, o per lo meno a Sofia, la più piccola, dato che sua sorella Leonor si trova in Galles dallo scorso settembre per frequentare un collegio ... Leggi su dilei (Di venerdì 13 maggio 2022)diinsieme a suo marito Felipe sono andati in visita nella regione di Las Hurdes, in occasione del centenario del viaggio di Re Alfonso XIII. Per l’occasione la Reina ha indossato un look molto estivo con tanto didialla Kate Middleton e blusa sbracciata che mette in mostra i suoiincredibili. Dopo l’abito bicolore di Mango e dopo aver svelato gli addominali d’acciaio con l’abito fucsia dai tagli strategici,discopre un’altra parte del suo corpo mostrando a tutti il suo fisico scolpito, frutto di duri allenamenti e una dieta equilibrata ma rigida che impone anche alle figlie, o per lo meno a Sofia, la più piccola, dato che sua sorella Leonor si trova in Galles dallo scorso settembre per frequentare un collegio ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Letizia di Spagna, polemica sull'abito low-cost: «Una regina non può mostrare gli addominali» - ParliamoDiNews : Letizia di Spagna, la regina dà scandalo: vestito estremo e... lì sotto si vede tutto – Libero Quotidiano… - andreastoolbox : Letizia di Spagna, polemica sull'abito low-cost: «Una regina non può mostrare gli addominali» - leggoit : Letizia di Spagna, polemica sull'abito low-cost: «Una regina non può mostrare gli addominali» - IOdonna : L'aspetto interessante è che stanno bene a tutte -