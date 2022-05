(Di venerdì 13 maggio 2022) Milano che corre. La città, dopo due anni di stop causa Covid, torna ad essere per un giorno la capitale dei runner. Domenica ritorna, per lemilanesi, la corsa più famosa e amata: la ...

Domenica ritorna, per lemilanesi, la corsa più famosa e amata: la Stramilano, che è giunta alle sua 49ª edizione. È stato superato l'obiettivo di oltreiscritti, eguagliando così ...Gli ultimi chilometri erano nell'abitato di Scalea, sularghe e ben pavimentate, con il ... Si percorreranno 21 tappe e 3.446 chilometri, con oltremetri di dislivello e 164 km di media ... Le strade ai 50mila della Stramilano Milano che corre. La città, dopo due anni di stop causa Covid, torna ad essere per un giorno la capitale dei runner. Domenica ritorna, per le strade milanesi, la corsa più famosa ...Sono oltre 50mila gli iscritti alla 49esima edizione della Stramilano 2022, che si terrà domenica 15 maggio dopo due anni di stop causa pandemia ...