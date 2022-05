La disfida Conte-Di Maio: “Mi si nota di più se mi videocollego?” (Di venerdì 13 maggio 2022) La storia sta così. Volevano venire tutti e due. Il primo: “Ho impegni istituzionali, ma faccio di tutto per esserci”. Questo è Luigi Di Maio. L’altro: “Ma cara Mara (Carfagna) lo sai che ci sarò”. Questo è Giuseppe Conte. La ministra Carfagna è in pratica il vigile urbano di questo “mi si nota di più se mi videocollego”. È lei infatti che ha immaginato questo evento di Sorrento chiamato Verso Sud. Ebbene, che accade? Accade che ieri sera Conte dichiara unilateralmente guerra a Palazzo Chigi: “Draghi non ha mandato politico”. Impegnato sul fronte romano, diserta la costiera amalfitana (non sa che si perde; ci sono pure i limoni, ottimi digestivi per l’acidità di governo). Poche ore prima della chiusura del programma, Conte chiama l’organizzazione Ambrosetti, la struttura che segue ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 13 maggio 2022) La storia sta così. Volevano venire tutti e due. Il primo: “Ho impegni istituzionali, ma faccio di tutto per esserci”. Questo è Luigi Di. L’altro: “Ma cara Mara (Carfagna) lo sai che ci sarò”. Questo è Giuseppe. La ministra Carfagna è in pratica il vigile urbano di questo “mi sidi più se mi”. È lei infatti che ha immaginato questo evento di Sorrento chiamato Verso Sud. Ebbene, che accade? Accade che ieri seradichiara unilateralmente guerra a Palazzo Chigi: “Draghi non ha mandato politico”. Impegnato sul fronte romano, diserta la costiera amalfitana (non sa che si perde; ci sono pure i limoni, ottimi digestivi per l’acidità di governo). Poche ore prima della chiusura del programma,chiama l’organizzazione Ambrosetti, la struttura che segue ...

Advertising

Rossana44792035 : RT @ilfoglio_it: Conte e Di Maio erano attesi in Campania per 'Verso il sud', il forum dedicato al Mezzogiorno. Non ci sarà nessuno dei due… - prestia_fabio : RT @ilfoglio_it: Conte e Di Maio erano attesi in Campania per 'Verso il sud', il forum dedicato al Mezzogiorno. Non ci sarà nessuno dei due… - carusocarmelo : RT @ilfoglio_it: Conte e Di Maio erano attesi in Campania per 'Verso il sud', il forum dedicato al Mezzogiorno. Non ci sarà nessuno dei due… - ilfoglio_it : Conte e Di Maio erano attesi in Campania per 'Verso il sud', il forum dedicato al Mezzogiorno. Non ci sarà nessuno… -