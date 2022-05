Internazionali BNL d’Italia 2022, Tsitsipas: “Tie-break decisivo, ho spinto più di Sinner” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Abbiamo colpito entrambi molto forte e spinto molto, lui ha provato a mettermi in difficoltà. La parte più importante del match è stata il tie-break, ho fatto io la differenza più di Sinner creandomi chance per andare a rete”. Lo ha detto Stefanos Tsitsipas dopo la vittoria contro Jannik Sinner nei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2022: “Spingevano tutti e due e ha vinto chi è riuscito a farlo di più. Se posso vincere il torneo? Sono concentrato giorno dopo giorno e su ogni avversario che devo battere. L’importante è crearmi possibilità ed essere aggressivo”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) “Abbiamo colpito entrambi molto forte emolto, lui ha provato a mettermi in difficoltà. La parte più importante del match è stata il tie-, ho fatto io la differenza più dicreandomi chance per andare a rete”. Lo ha detto Stefanosdopo la vittoria contro Janniknei quarti di finale degliBNL: “Spingevano tutti e due e ha vinto chi è riuscito a farlo di più. Se posso vincere il torneo? Sono concentrato giorno dopo giorno e su ogni avversario che devo battere. L’importante è crearmi possibilità ed essere aggressivo”. SportFace.

