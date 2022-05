Incidente sulla via del Mare: traffico paralizzato (Di venerdì 13 maggio 2022) Ancora un Incidente a Roma, questa volta sulla via del Mare, all’altezza del Grande Raccordo Anulare. E il traffico, come si può immaginare, è in tilt: si registrano, infatti, code chilometriche e sono molti gli automobilisti incolonnati già da più di mezz’ora. traffico tra Acilia e il GRA Al momento non si conoscono i mezzi coinvolti nell’impatto, ma quello che è certo è che il traffico è paralizzato, in entrambe le direzioni. Si registrano code tra Acilia e il GRA, mentre la via Ostiense sembrerebbe essere libera e percorribile. #Roma #Incidente – Via del Mare Code tra Acilia e Raccordo Anulare > Roma Incidente altezza Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) May 13, 2022 Sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 13 maggio 2022) Ancora una Roma, questa voltavia del, all’altezza del Grande Raccordo Anulare. E il, come si può immaginare, è in tilt: si registrano, infatti, code chilometriche e sono molti gli automobilisti incolonnati già da più di mezz’ora.tra Acilia e il GRA Al momento non si conoscono i mezzi coinvolti nell’impatto, ma quello che è certo è che il, in entrambe le direzioni. Si registrano code tra Acilia e il GRA, mentre la via Ostiense sembrerebbe essere libera e percorribile. #Roma #– Via delCode tra Acilia e Raccordo Anulare > Romaaltezza Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) May 13, 2022 Sul ...

Advertising

CorriereCitta : Incidente sulla via del Mare: traffico paralizzato - RedazioneLaNews : #Milano A piedi sulla provinciale: Simone travolto e ucciso da un'auto - romaatac1 : ?? #BusRoma #Roma #RomaSud #atac #RomaTPL ??Incidente in via #Ardeatina alt. Ez Dazio di Tor Carbone, traffico intens… - casini_alberto : Dopo il terzo incidente mortale di luglio 2003 fui ricoverato per frattura del bacino e di vertebre al San Raffaele… - unemeritoness2 : @PCatene A 17 anni, insieme a due compagni di classe, ho dato fuoco alla macchina di un mio prof comunista che non… -