Il caos calmo tra i vertici di Twitter in attesa di Elon Musk

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il passaggio ufficiale di consegne non è ancora avvenuto e proprio questa calma piatta – almeno nella percezione – ha provocato una situazione di stallo all’interno di. Nelle ultime ore, infatti, due personaggi di spicco a livello aziendale hanno lasciato il proprio posto e il proprio ruolo. In entrambi i casi, secondo le loro dichiarazioni, il sollevamento dall’incarico sarebbe piovuto dall’alto: non da(che ancora non ha poteri esecutivi), ma dal CEO Parag Agrawal. LEGGI ANCHE >prepara il ritorno di Trump su«Non è stata una mia decisione, mi è stato chiesto». Con queste parole, Kayvon Beykpour – responsabile dei prodotti al consumo di– ha annunciato le sue dimissioni dal suo ruolo nell’azienda che da settimane è in ...

Advertising

urlo35 : @_caos_calmo_ che bello Pietro - giornalettismo : E se l'attesa di #ElonMusk fosse essa stessa Elon Musk? Nel frattempo, il CEO di #Twitter 'fa dimettere' il respon… - PopcornJ_ : @_caos_calmo_ Eh sì ?? - VAlfirri : @_caos_calmo_ Bellissima - quartobloccoRo : @_caos_calmo_ Innamorato ?????? -

La Repubblica

TIRANA La finale di Conference sta monopolizzando pure le giornate di tanti tifosi: ieri ... Per questo è un momento, di equilibrio. Dobbiamo solo finire la stagione nel miglior modo ...Mancano 20 minuti all'inizio delle prove, i ballerini ripassano per l'ennesima volta le coreografie, gente entra ed esce dai camerini riservati agli artisti. Gli altri affollano i divanetti della ... Flipper e coiffeur. il caos calmo dietro le quinte di Eurovision Per rubare una borsetta di Armani da 120 euro - come riferito dalla questura di Milano - hanno provocato un caos non indifferente all'interno della Coin in piazza Cinque Giornate. Sono state arrestate ...Arriva il Daspo urbano per i tre ragazzi identificati come i protagonisti dell'episodio violento che si è consumato nel marzo scorso in un locale di Bastia Umbra. In particolare, a due giovani è stato ...