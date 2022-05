Elisabetta Franchi, per il giudice la sua azienda è 'antisindacale': utilizzo intimidatorio delle misure disciplinari (Di venerdì 13 maggio 2022) Inviare contestazioni disciplinari a chi non ha lavorato perché ha aderito a uno sciopero indetto contro gli straordinari è una condotta illegittima e antisindacale. Lo ha stabilito il giudice del ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022) Inviare contestazionia chi non ha lavorato perché ha aderito a uno sciopero indetto contro gli straordinari è una condotta illegittima e. Lo ha stabilito ildel ...

Advertising

repubblica : Elisabetta Franchi condannata per condotta anti-sindacale verso le lavoratrici [di Eleonora Capelli] - fattoquotidiano : Elisabetta Franchi, il giudice del Lavoro: “Condotta illegittima e antisindacale” nell’azienda Betty Blue - fanpage : L'azienda di #elisabettafranchi è stata condannata per comportamento antisindacale - AlexxAime : RT @marioricciard18: Elisabetta Franchi, la sua azienda condannata per comportamento antisindacale: «Impone sanzioni a chi sciopera» https… - mattiamilano105 : RT @ilruttosovrano: Elisabetta Franchi condannata per condotta antisindacale, adesso ci vuole assolutamente un altro premio da parte di Fra… -