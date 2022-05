Doping, l’ex ciclista tedesco Danilo Hondo condannato a otto anni di squalifica (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 48enne tedesco Danilo Hondo, ex corridore di buona caratura che ha vestito le casacche di formazioni di alto rango, è stato condannato a otto anni di squalifica dalla Camera Disciplinare Svizzera per lo Sport. Hondo non potrà ricoprire nessuna carica sportiva per suddetto periodo a partire dal dal 9 settembre 2019. Dopo il suo ritiro, avvenuto nel 2014, l’ex corridore della Lampre ha assunto il ruolo di manager della Nazionale Svizzera svizzera Under 23 per poi essere licenziato in seguito alle sue dichiarazioni. Nel 2019 aveva infatti testimoniato le proprie colpe davanti alla camera penale di Monaco. L’ammissione più pesante effettuata dal due volte vincitore di tappa al Giro d’Italia è legata all’utilizzo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 48enne, ex corridore di buona caratura che ha vestito le casacche di formazioni di alto rango, è statodidalla Camera Disciplinare Svizzera per lo Sport.non potrà ricoprire nessuna carica sportiva per suddetto periodo a partire dal dal 9 settembre 2019. Dopo il suo ritiro, avvenuto nel 2014,corridore della Lampre ha assunto il ruolo di manager della Nazionale Svizzera svizzera Under 23 per poi essere licenziato in seguito alle sue dichiarazioni. Nel 2019 aveva infatti testimoniato le proprie colpe davanti alla camera penale di Monaco. L’ammissione più pesante effettuata dal due volte vincitore di tappa al Giro d’Italia è legata all’utilizzo di ...

