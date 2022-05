Covid Nordcorea | Bassetti | “Si rischia una catastrofe simile al 2020”

(Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sei morti e decine di migliaia di casi dida variante Omicron in Corea del Nord. Siunaa quella del”, avverte in un tweet Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Chi non si è vaccinato può già capire, sempre che lo voglia – aggiunge – i danni di Omicron in un Paese senza vaccini. Buona visione”.commenta poi i dati dello studio cinese sul Longpubblicati su ‘The Lancet Respiratory Medicine’ che ha evidenziato come più della metà (55%) di chi è stato ricoverato per-19, dopo 2 anni presenta ancora almeno un sintomo della malattia. “Sono impressionati, ma sono riferiti alla prima ondata della pandemia ...

Secondo una dichiarazione del portavoce Kang In - sun, "il presidente ha in programma di fornire ai nordcoreani vaccini contro il Covid-19 e altre forniture mediche". La Corea del Nord comunica la morte di sei persone dopo che ieri, per la prima volta dell'inizio della pandemia da Covid, da Pyongyang è arrivata la conferma ufficiale dei primi casi di infezione. Notizie dell'agenzia Kcna segnalano 'circa 18.000' casi di 'persone con febbre' in 24 ore e precisano che tra le sei morti.