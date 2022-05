Covid: in E - R 3.528 casi, calo dei ricoveri nei reparti (Di venerdì 13 maggio 2022) In Emilia - Romagna sono 3.528 i nuovi casi di coronavirus rilevati su 17.640 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Invariati i ricoveri nelle terapie intensive (31), mentre calano i pazienti nei ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) In Emilia - Romagna sono 3.528 i nuovidi coronavirus rilevati su 17.640 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Invariati inelle terapie intensive (31), mentre calano i pazienti nei ...

